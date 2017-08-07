В Ялте сожгли полтонны сыров из ЕС и колбасы из Украины

07.08.17 14:35Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В Ялте сожгли почти 500 килограммов продуктов из Украины и стран ЕС, обнаруженных на одном из складов города. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА-Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

"В ходе проверочных мероприятий был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили в продаже сыры в ассортименте производства Германии, Голландии, Украины, Франции, Дании общим весом 488,8 килограмм таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Камемберт, Бри и др. Так же были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50,1 килограмм производства Харьковского мясокомбината. Владельцы склада-магазина не смогли предоставить никаких документов на выявленный товар ", - говорится в сообщении.

Информагентство указывает, что ранее сотрудники Россельхознадзора сожгли 373 килограмма сыров и колбас, которые выявили при проверке в одном из торговых центров Севастополя.

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