В Новоодеському районі спалахнула вантажівка з соломою

Під час навантаження причепу вантажного автомобілю соломою, сталося загоряння.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

6 серпня о 17:59 за екстреним номером “101” надійшла інформація про загоряння соломи у причепі автомобіля DAF-95, припаркованого на час завантаження по трасі “Миколаїв-Ульянівка”, поблизу с. Михайлівка, Новоодеського району.

На місце прибув черговий караул 21 Державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Вогнеборці о 18:24 локалізували пожежу, о 18:30-ліквідуали на площі 20 кв.м.

До гасіння залучалось 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу. Причина пожежі встановлюється.