В Николаевской области водитель не справился с управлением и врезался в дерево

6 августа, около 17:00, вблизи с. Лиманы в Витовского района водитель, управляя автомобилем «Volvo», по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель, шестилетняя и 38-летняя пассажирки с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения г. Николаева, о чем информирует Свідок.инфо.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и назначено проведение соответствующих экспертиз.