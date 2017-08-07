На Николаевщине грузовик сбил водителя «Ауди», который выходил из авто

5 августа, в 8:45, на автодороге «Киев-Одесса» возле с. Мазурово Кривоозерского района водитель грузовика «Scania», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на водителя автомобиля «Audi 80», который вышел из транспортного средства, стоявшего на обочине дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель легковушки с телесными повреждениями доставлен в Кривоозерскую ЦРБ, передает Свідок.инфо.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и назначено проведение соответствующих экспертиз.