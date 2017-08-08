Гитарист группы "Green Grey" попал в ДТП в Николаеве

В понедельник вечером, 7 августа, в Николаеве на пересечении улиц Троицкая (бывш. Кирова) и Электронная произошло ДТП с участием автомобилей "Daewoo" и "Geely".

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции между автомобилями: во время движения водитель "Daewoo" не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с "Geely".

Как стало известно 0512, за рулем "Daewoo" в момент аварии находился основатель и гитарист известной украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко. В Николаеве артист был проездом из Киева.

Отметим, вследствие ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Справка: Green Grey — одна из самых известных русскоязычных рок-групп Украины, основанная в Киеве весной 1993 года. B начале своей карьеры Green Grey играли жизнерадостную молодёжную музыку, представлявшую собой смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений — фанка, рока, трип-хопа. Сами участники группы называли свой стиль "укр-попом" — по аналогии с "брит-попом".