Турист из Украины спас от акулы австрийку

08.08.17 09:09Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Инцидент с акулой произошел в Египте.

Турист из западной Украины, отдыхавший с женой в Марса-Алам, вытащил на себе из моря раненую девушку. Акула плавала вокруг, однако туристы спаслись, сообщает Турпрофи.

Пятидесятидвухлетний предприниматель из Ужгорода Михаил Волошин прилетел в Египет 5 августа и сразу начал с подвига. По его словам, он не планировал никого спасать - просто так получилось. Сразу по прилету украинец взял видеокамеру и побежал вместе с женой снимать рыб. Как рассказал Михаил, они с женой ныряли с пирса и любовались кораллами.

Неподалеку плавала группа туристов из Австрии, в том числе 20-летняя девушка. Что-то рядом с ней происходило, и Михаил подплыл поближе - посмотреть. Вдруг выплыла акула и вырвала из левой части живота ныряльщицы кусок мяса. Когда девушка начала кричать, Михаил подплыл, раненая ухватилась за него, а дальше украинцу ничего не оставалось, как грести к понтону. Все это время акула кружила рядом, однако люди выбрались. Спасатель бросил им круг.

К счастью, больше никто от акулы не пострадал. Раненую девушку, по данным персонала гостиницы, увезли в госпиталь Хургады.

"С нами в отеле отдыхал парень - один из начальников в киевском МЧС, - так вот он среагировал быстрее всех. Думаю, это ему надо сказать спасибо за то, что жертв больше не было. Парень скомандовал спасателям, чтобы бросали свистеть, а хватали лодки и доставали всех, кто там еще плавал - на поверхности видны были маски", - рассказал один из очевидцев произошедшего. По его словам, девушку укусила небольшая белая акула.

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