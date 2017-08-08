В Николаеве сбили велосипедиста

08.08.17 09:43Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник вечером, 7 августа, в Николаеве в микрорайоне "Намыв" автомобиль "Hyundai" сбил велосипедиста.

Об этом сообщает спецкорреспонент 0512.

Автомобиль "Hyundai" двигался по улице Бутомы. При повороте на пересечении с улицей Киевской водителя ослепили фары встречного автомобиля. Он пропустил машину и начал поворачивать, во время чего не заметил движущегося велосипеда и допустил столкновение с ним.

Вследствие ДТП мужчину, которые ехал на велосипеде, карета скорой медицинской помощи доставила в больницу. У мужчины, предварительно, констатировали травмы ног.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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