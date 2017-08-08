В Николаеве два пожара за ночь

08.08.17 12:26Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

К тушению привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава части.

7 августа, в 19:54, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Почтовая с. Полигон Витовского района, передает ГУ ГСЧС области. К месту прибыл дежурный караул 16 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Благодаря принятым мерам пожар локализован в 20:15, а в 20:30 ликвидирован на площади 20 кв. м

Второй случай произошел в 4:52 по ул. Старокрепостная в г. Очаков.

По указанному адресу прибыли два отделения 22 ГПРЧ и установлено, что в доме, в связи с ремонтными работами, временно никто не проживает. В 5:08 спасатели локализовали пожар, в 5:23 ликвидировали на площади 25 кв.м.

На месте работало 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причина обоих пожаров устанавливается.

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