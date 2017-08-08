Уснувший на матраце украинец трое суток провел в открытом море. Его нашел погранкатер России

08.08.17 14:15Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Российские пограничники подняли на борт катера жителя Украины, который заснул на надувном матраце в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам Крыма.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в Каркинитском заливе Черного моря, но пограничники сообщили о нем только сегодня, 8 августа.

"Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший - гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", - говорится в сообщении.

Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное. После работы он решил поспать на батуте на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток", - отмечается в сообщении.

Украинца с тепловым ударом и обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники обеспечили его едой и комплектом одежды.

"В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся", - сообщила пресс-служба.

Похожие новости

10.05.17 10:52Во время полуфинала "Евровидения" Самойлова пела в Севастополе "День Победы"

31.03.17 17:49Отношения России и США хуже, чем во времена холодной войны, - Песков

17.03.17 09:16Пустые полки: В Москве из украинской библиотеки вывезли все книги

03.02.17 19:06Лукашенко назвал количество беженцев из Украины

13.12.15 10:03Временные трудности

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Вторник, 08.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:20У николаевского боксера Максима Фатича «серебро» международного турнира в Минске

18:00Высший совет правосудия уволил троих судей

17:45Гражданка Николаева повесилась на дереве у своего дома

17:30В Николаеве Мерседес сбил 9-летнего мальчика

17:11Минздрав оплатит лечение за рубежом для 47 людей

17:00Генштаб: «При обострении в АТО роль военных усилят»

16:43С 10 августа в Украину возвращается жара

16:37В прошлом году на Николаевщине отдохнули 222 тысячи туристов

16:19В Индии изнасилованной 10-летней девочке отказали в аборте

16:08В Николаеве на Большой Морской Porche столкнулся с ВАЗом

15:50Все роддомы Николаева оснащены "окошками жизни"

15:36Фотомодель похитили и пытались продать в сексуальное рабство

15:25Хакеры вторые сутки атакуют Укрпочту

15:14ЕС – Киеву: «Выполните антикоррупционные реформы»

15:00В Николаеве с женщины сорвали цепочку, но прохожим удалось задержать грабителя

14:43В Николаеве идет борьба с браконьерами

14:32Жилье для беженцев обойдется Украине в $20-40 млрд. Это нереально - замминистра

14:15Уснувший на матраце украинец трое суток провел в открытом море. Его нашел погранкатер России

14:03Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

13:55Рейтинг Трампа установил новый антирекорд

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.07.17 18:323200

У тяжкохворих Миколаївщини з’явився шанс на підтримку

25.07.17 18:475220

Названо основну причину, через яку діти важко хворіють

25.07.17 18:594250

Ценности украинцев

25.07.17 19:133210

За час безвізу 54 українцям відмовили у перетині кордону з ЄС

Самые читаемые

29.07.17 10:3510610

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:088960

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

28.07.17 20:006490

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:216260

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама