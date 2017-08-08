Уснувший на матраце украинец трое суток провел в открытом море. Его нашел погранкатер России

Российские пограничники подняли на борт катера жителя Украины, который заснул на надувном матраце в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам Крыма.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в Каркинитском заливе Черного моря, но пограничники сообщили о нем только сегодня, 8 августа.

"Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший - гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", - говорится в сообщении.

Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное. После работы он решил поспать на батуте на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток", - отмечается в сообщении.

Украинца с тепловым ударом и обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники обеспечили его едой и комплектом одежды.

"В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся", - сообщила пресс-служба.