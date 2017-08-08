В Николаеве с женщины сорвали цепочку, но прохожим удалось задержать грабителя

Вчера, около 8 утра, патрульные получили сообщение о том, что на проспекте Центральном неизвестный сорвал золотую цепочку с женщины.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

На месте происшествия правоохранителей ожидала группа граждан. Среди них заявительница с ребенком на руках и мужчина, который крепко держал подозреваемого, и свидетели.

Как было установлено в дальнейшем, женщина утром вела ребенка в сад. В этот момент к ней подбежал неизвестный и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком, общим весом около 10 граммов. Но убежать злоумышленнику было не суждено. Двое мужчин, которые стали свидетелями происшествия, задержали его почти на месте совершения правонарушения.

После этого один из них пошел по делам, а другой дождался блюстителей порядка и передал им подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Ингульского района Николаева, который находился под административным надзором и в соответствии с его условиями должен был находиться по месту жительства в 9 утра.

И подозреваемого, и заявителя патрульные доставили в отдел полиции и передали следователю.