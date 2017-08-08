Хакеры вторые сутки атакуют Укрпочту

08.08.17 15:25Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Интернет-сервисы компании либо работают медленно, либо не работают совсем.

Сайт Укрпочты вторые сутки находится под хакерской DDoS-атакой. Об этом во вторник, 8 августа, компания сообщает на своей странице в Facebook.

Атака преимущественно направлена на сервис отслеживания посылок, уточняет компания.

"Уже вторые сутки сайт Укрпочты находится под атакой, которая более всего нацелена на сервис отслеживания. Во время первой волны атаки, которая началась вчера утром, наша IT-служба смогла нормализовать ситуацию, и после 17.00 все сервисы на сайте работали должным образом. Однако сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", - говорится в сообщении.

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