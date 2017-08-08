Фотомодель похитили и пытались продать в сексуальное рабство

08.08.17 15:36Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Инцидент произошел в Милане, куда 20-летняя британка прибыла на фотосъемку.

20-летнюю британскую фотомодель похитили в Милане и пытались продать через аукцион в интернете. Об этом рассказала итальянская полиция.

Девушка, чье имя не называется, приехала в Милан в июле, чтобы поучаствовать в фотосъемках. Поездку организовал агент потерпевшей.

В квартире, куда она приехала вскоре после прибытия в Италию, на нее напали двое мужчин. Преступники накачали жертву кетамином (наркотиком, применяемым в качестве наркоза в медицине) и заперли в большом чемодане, который, в свою очередь, погрузили в багажник легковой машины.

После этого ее несколько часов везли в дом на северо-западе от Турина.

"Представьте, что бы случилось, если бы она страдала астмой", - сказал итальянский прокурор Паоло Сторари.

В доме девушку заковали в наручники и заперли в деревянном комоде. Ее освободили только шесть дней спустя.

По словам полиции, похититель организовал несколько интернет-аукционов, на которые были выставлены якобы похищенные люди. Каждый "лот" содержал описание и стартовую цену. Действительно ли организатор похитил всех людей, которых выставил на торги, остается невыясненным.

Используя зашифрованный аккаунт, преступник связался с агентом жертвы и потребовал выплатить ему 230 тысяч фунтов стерлингов (300 тысяч долларов) в обмен на снятие девушки с "аукциона".

Автор сообщений утверждал, что работает на "группу "Черная смерть", - преступную организацию, якобы работающую в Глубокой паутине (части интернета, которую не видят поисковые системы) и промышляющую контрабандой.

По словам потерпевшей, злоумышленник отпустил ее на свободу, потому что у нее был маленький ребенок, а удерживать в неволе матерей противоречит принципам "группы".

Похититель был задержан, когда сопровождал девушку до британского консульства в Милане, пишет Daily Telegraph.

Задержанный оказался 30-летним гражданином Польши Лукашем Хербой, проживавшим в Великобритании. Ему предъявили обвинения в похищении человека. Правоохранительные органы Италии, Польши и Великобритании продолжают расследование.

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