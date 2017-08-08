25.07.17 18:323200
В Николаеве на Большой Морской Porche столкнулся с ВАЗом
|08.08.17 16:08
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Во вторник, 8 августа, в Николаеве на улице Большой Морской между улицами Декабристов и Лягина произошло ДТП.
Во вторник, 8 августа, в Николаеве на улице Большой Морской между улицами Декабристов и Лягина произошло ДТП.
Как сообщает Podrobnosti.mk.ua, по предварительной информации, ВАЗ 2106 столкнулся с Porche, который в результате отлетел на обочину.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.