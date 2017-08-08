В Николаеве на Большой Морской Porche столкнулся с ВАЗом Во вторник, 8 августа, в Николаеве на улице Большой Морской между улицами Декабристов и Лягина произошло ДТП. Как сообщает Podrobnosti.mk.ua, по предварительной информации, ВАЗ 2106 столкнулся с Porche, который в результате отлетел на обочину. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама