В Индии изнасилованной 10-летней девочке отказали в аборте

10-летняя девочка, которая забеременела в результате изнасилования и которой отказали в аборте, оказалась в центре внимания СМИ в Индии. Историю девочки в городе Чандигарх на севере страны узнала Гита Пэнд.

"Мы видели много случаев подростковой беременности 14- и 15-летних девочек, но я впервые вижу беременную в 10 лет", - говорит Махавира Сингх из государственной юридической службы Чандигарха.

Г-жа Сингх занимается делом, которое всколыхнуло и ее город, и всю Индию. 10-летняя девочка забеременела после того, как ее якобы неоднократно изнасиловал родственник. Насильник сейчас в тюрьме ожидает суда.

Девочку, которая стала жертвой изнасилования, описывали, как счастливого, часто улыбающегося ребенка. Она застенчива и не очень общительна. Ее любимые предметы в школе - математика и английский. Она любит рисовать, и у нее это получается довольно неплохо. Она любит курицу, рыбу и мороженое.

По совету врачей, 28 июля Верховный суд Индии отклонил ее ходатайство об аборте. Девочка уже на 32 неделе беременности, и врачи считают, что прерывание беременности будет "слишком рискованным" для ее здоровья. Они также сказали, что плод развивается хорошо. Семью девочки решение суда потрясло.

Законы Индии не позволяют делать аборт после 20 недель беременности - если только врачи не докажут, что жизнь беременной под угрозой. В последние годы в суд периодически поступают ходатайства от жертв изнасилований о прерывании беременности после 20 недель. В подавляющем большинстве случаев у маленьких девочек сложно выявить беременность, ведь они не осознают, что с ними происходит.

О беременности этой 10-летней девочки стало известно три недели назад. Она пожаловалась на боль в нижней части живота. Мать повела девочку к врачу.

Девочка до сих пор не знает о своей беременности. Те, кто с ней общается, как будто ходят на цыпочках. Ей сказали, что у нее в животе большой камень и поэтому живот вздувается. Полицейская Пратибха Кумари, которая расследует дело об изнасиловании, описала родителей как "очень милую семью, настолько простую, что они даже не поняли, что этот человек сделал с их ребенком".

Родители, разумеется, смущены. "Ее мать всегда плачет, когда говорит со мной. Отец говорит, что ему кажется, что его дочь убили".