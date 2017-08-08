В Николаеве Мерседес сбил 9-летнего мальчика

7 августа около 21:00 на перекрестке улиц Херсонское шоссе и Измалкова в Николаеве, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неприспособленном для этого месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия девятилетнего мальчика с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и назначено проведение соответствующих экспертиз. Link: https://novosti-n.org/news/read/126326.html