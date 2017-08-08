Гражданка Николаева повесилась на дереве у своего дома

6 августа в половине седьмого утра во дворе своего частного дома в Корабельном районе Николаева на дереве был обнаружен труп пенсионерки 1958 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством.

Об этом для «Корабелов.Инфо» сообщили в пресс-службе областной полиции.

«При жизни женщина говорила, что хочет к мужу, который умер около года назад. Она оставила предсмертную записку, в которой дала указания по захоронению», — говорится в сообщении.

Как стало известно редакции, покончившую с собой женщину (местные жители сообщают также, что одной из вероятных причин суицида могло быть и то, что ее сын якобы «влез в долги, заложив при этом дом матери») похоронили в понедельник, 7 августа.