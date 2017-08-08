НАБУ задержало шестерых за кражу денег на Стену

08.08.17 19:15Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Среди задержанных - должностные лица Госпогранслужбы и предприятий-подрядчиков.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро во вторник, 8 августа, задержали шесть человек по подозрению в разворовывании денег на проект Стена. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали шесть человек в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена") ", - говорится в сообщении.

Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Всех сейчас доставляют в НАБУ в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении.

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