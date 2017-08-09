Ескалація в АТО: 28 обстрілів, троє загиблих і 9 поранених

09.08.17 08:05Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

Наприкінці минулої доби, у районі проведення АТО відмічається чергова ескалація протистояння, йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за 8.08.2017 року у Facebook .

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій із використанням забороненого озброєння.

Згідно зведення, ввечері найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тут, близько 18 години, внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкиного, отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожої провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного, один український захисник загинув. Також, наприкінці доби, під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції у районі Талаківки та Красногорівки. А з озброєння БМП злочинці двічі били по українських захисниках у Чермалику. «На Луганському напрямку, неподалік Новотошківського, бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів. А українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою, ще один український боєць отримав поранення», – повідомляють у штабі.

А на Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут увечері бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Практично на кожен обстріл з боку незаконних збройних формувань наші бійці відкривали щільний вогонь на ураження. Наразі втрати ворога уточнюються.

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