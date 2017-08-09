СБУ обшукує журналістів та редакцію "Страна.юа" За словами головного редактора видання, силовики проводять обшук у справі про держтаємницю. У середу, 9 серпня, зранку СБУ завітала з обшуками до редакції "Страна.ua". Про це повідомив головний редактор видання на своїй сторінці у Facebook. "У нас обшук. Проводить СБУ", - заявив він. За словами Гужви, обшуки відбуваються у редакції видання та вдома у кількох журналістів. "За новою сфабрикованою справою про держтаємницю", - наголосив головний редактор видання, пообіцявши повідомити подробиці обшуку пізніше. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама