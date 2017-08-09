26.07.17 14:493030
СБУ обшукує журналістів та редакцію "Страна.юа"
|09.08.17 10:50
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За словами головного редактора видання, силовики проводять обшук у справі про держтаємницю.
За словами головного редактора видання, силовики проводять обшук у справі про держтаємницю.
У середу, 9 серпня, зранку СБУ завітала з обшуками до редакції "Страна.ua".
Про це повідомив головний редактор видання на своїй сторінці у Facebook.
"У нас обшук. Проводить СБУ", - заявив він.
За словами Гужви, обшуки відбуваються у редакції видання та вдома у кількох журналістів.
"За новою сфабрикованою справою про держтаємницю", - наголосив головний редактор видання, пообіцявши повідомити подробиці обшуку пізніше.