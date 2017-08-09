СБУ обшукує журналістів та редакцію "Страна.юа"

09.08.17 10:50Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

За словами головного редактора видання, силовики проводять обшук у справі про держтаємницю.

У середу, 9 серпня, зранку СБУ завітала з обшуками до редакції "Страна.ua".

Про це повідомив головний редактор видання на своїй сторінці у Facebook.

"У нас обшук. Проводить СБУ", - заявив він.

За словами Гужви, обшуки відбуваються у редакції видання та вдома у кількох журналістів.

"За новою сфабрикованою справою про держтаємницю", - наголосив головний редактор видання, пообіцявши повідомити подробиці обшуку пізніше.

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