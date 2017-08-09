ОГА собирает срочное совещание в связи с массовым отравлением детей на курорте

09.08.17 12:52Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В Березанском Николаевской области районе на базе отдыха «Винница» в Коблево отравилось 17 детей.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив на совещании, посвященном состоянию пляжей в области, - передает корреспондент.

О происшествии глава Березанской районной государственной администрации Сергей Танасов уведомил областную власть сегодня и в тот же день было собрано срочное совещание. В ходе обсуждения проблемы выяснилось, что вышеупомянутые 17 детей с симптомами отравления еще в день заезда отказались от питания в столовой базы «Винница» и принимали пищу в другом месте. В настоящий момент сотрудники Госпотребслужбы выясняют источник отравления.

Также, в воскресенье, 6 августа, в редакцию НикВестей обращались родители и сообщили, что их дети отдыхают в лагере «Лесотехник» в Рыбаковке Березанского района и отравились кишечной палочкой.

Собеседница издания указала, что в комнате, где жили 5 девочек, у двоих были одинаковые симптомы – частая рвота, детям врачи делали уколы. При этом прозвучало, что официальная версия воспитателей детского лагеря о причинах рвоты не один раз менялась – от «наглотались вод в море» до «заскучали по родителям». Сами родители исключают вариант пищевого отравления в столовой базы отдыха, поскольку в таком случае пострадавших было бы в разы больше.

"Дочь три раза рвала, ей делали укол. Мы ее сразу забрали домой. Странно, но врач сначала нам объяснила, что дети наглотались воды в море, потом сказала, что не из-за этого, мол, они ходили по пляжу и покупали все, что захочется. Я тогда возмутилась, как это детям воспитатели позволяют с рук на пляже покупать все, что им вздумается? А вдруг просроченные продукты или еще похуже? На это врач сказала, что причина рвоты уже не в этом. В итоге они считают, что дети просто скучали за родителями", - сказала собеседница издания.

Напоследок она рассказала, что ей не вернули часть денег, выплаченных за полный курс оздоровления, хотя ребенка пришлось спешно забирать домой на половине отдыха.

Информирует Маю право

Похожие новости

29.06.17 09:45Этим летом в детских лагерях отдохнут 66 тысяч школьников Николаевщины

06.06.17 19:55В Николаеве 110 детей отправили на первую смену в лагерь «Дельфин»

28.05.17 11:17С 29 мая на базе николаевских школ начнут работать летние лагеря.

01.04.17 10:08Летом в николаевских школах будут работать лагеря отдыха

30.03.17 11:48«Дельфин» активно готовится к лету

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Среда, 09.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:42За полгода Николаевщина экспортировала в страны ЕС товаров на 118 миллионов долларов

14:28Награждены николаевские врачи

14:10Названы ТОП-10 продуктов для улучшения памяти

13:54Зараженные опасным веществом яйца обнаружили еще в двух странах Европы

13:38Горожанке необходима наша помощь!

13:20Кабмин уволил Балчуна и назначил и.о. главы "Укрзализныци"

13:04Гройсман поручил проверить закупочные цены на лекарства в регионах

12:52ОГА собирает срочное совещание в связи с массовым отравлением детей на курорте

12:31Благодаря несмытому унитазу задержали подозреваемого в краже

12:16На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

12:03Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:47В Украине инфляция уже превысила 8%

11:27В центре Днепра велосипедисты устроили лежачий протест

11:08Над совершенствованием процедуры контроля за благоустройством территорий работают в Николаеве

10:50СБУ обшукує журналістів та редакцію "Страна.юа"

10:35Сегодня Международный день коренных народов мира

10:18По триатлону пройдут соревнование в Николаеве

10:02В уряді впевнені, що ціна на електроенергію знизиться

09:46Реал повторив досягнення Мілана, вигравши Суперкубок УЄФА вдруге поспіль

09:28Старые проблемы николаевской улицы на новый лад

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.07.17 14:493030

В Николаеве СБУ «накрыла» мошенников

26.07.17 15:113210

Киевский суд обязали вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении Януковичу статуса потерпевшего

26.07.17 15:242820

Украина прекратила поставки электроэнергии в оккупированный Донбасс

26.07.17 15:352980

Губернатор выразил свое мнение по поводу оппозиции

Самые читаемые

29.07.17 10:3511360

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

05.08.17 10:0811060

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

28.07.17 20:007050

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:216820

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама