ОГА собирает срочное совещание в связи с массовым отравлением детей на курорте

В Березанском Николаевской области районе на базе отдыха «Винница» в Коблево отравилось 17 детей.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив на совещании, посвященном состоянию пляжей в области, - передает корреспондент.

О происшествии глава Березанской районной государственной администрации Сергей Танасов уведомил областную власть сегодня и в тот же день было собрано срочное совещание. В ходе обсуждения проблемы выяснилось, что вышеупомянутые 17 детей с симптомами отравления еще в день заезда отказались от питания в столовой базы «Винница» и принимали пищу в другом месте. В настоящий момент сотрудники Госпотребслужбы выясняют источник отравления.

Также, в воскресенье, 6 августа, в редакцию НикВестей обращались родители и сообщили, что их дети отдыхают в лагере «Лесотехник» в Рыбаковке Березанского района и отравились кишечной палочкой.

Собеседница издания указала, что в комнате, где жили 5 девочек, у двоих были одинаковые симптомы – частая рвота, детям врачи делали уколы. При этом прозвучало, что официальная версия воспитателей детского лагеря о причинах рвоты не один раз менялась – от «наглотались вод в море» до «заскучали по родителям». Сами родители исключают вариант пищевого отравления в столовой базы отдыха, поскольку в таком случае пострадавших было бы в разы больше.

"Дочь три раза рвала, ей делали укол. Мы ее сразу забрали домой. Странно, но врач сначала нам объяснила, что дети наглотались воды в море, потом сказала, что не из-за этого, мол, они ходили по пляжу и покупали все, что захочется. Я тогда возмутилась, как это детям воспитатели позволяют с рук на пляже покупать все, что им вздумается? А вдруг просроченные продукты или еще похуже? На это врач сказала, что причина рвоты уже не в этом. В итоге они считают, что дети просто скучали за родителями", - сказала собеседница издания.

Напоследок она рассказала, что ей не вернули часть денег, выплаченных за полный курс оздоровления, хотя ребенка пришлось спешно забирать домой на половине отдыха.

Информирует Маю право