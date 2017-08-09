Кабмин уволил Балчуна и назначил и.о. главы "Укрзализныци"

09.08.17 13:20Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Балчун может остаться советником руководителя правления УЗ

Кабинет министров Украины уволил Войцеха Балчуна с поста главы "Укрзализныци" (УЗ) и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Кравцов является главой наблюдательного совета УЗ, а до назначения Балчуна руководителем компании Кравцов уже был исполняющим обязанности главы. Кроме того, Кравцов является одним из авторов устава ПАО "Украинская железная дорога" и последней редакции закона "О железнодорожном транспорте".

"Только что было принято решение правительства удовлетворить заявление господина Балчуна. Я был назначен и.о. главы "Укрзализныци". Я отлично понимаю, какая это большая ответственность и насколько это сложная задача. Это был сложный год для компании, сложный год для господина Балчуна, но есть позитивные изменения в компании. За это время компания смогла выйти на позитивный финансовый баланс. Уже в течение месяца у нас будет аудиторское заключение, которое покажет, какими были результаты работы "Укрзализныци" на протяжение первого полугодия", – отметил Кравцов после своего назначния.

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что Балчун останется советником руководителя правления и будет исполнять функции международной координации

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