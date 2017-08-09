Зараженные опасным веществом яйца обнаружили еще в двух странах Европы

Куриные яйца, зараженные фипронилом обнаружили также во Франции и Великобритании.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление Европейской комиссии.

По словам представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, власти Франции и Великобритании предупреждены о рисках и контролируют распространение испорченных яиц.

Агентство по стандартизации продуктов питания Великобритании расследует, куда еще попали зараженные куриные яйца с фермы в Нидерландах, которая находится в центре скандала. Там подчеркнули, что речь идет о незначительном количестве и низком риске для здоровья населения. Вероятно, этих яиц уже нет на полках, добавили в агентстве.

Между тем, правительство Франции заявило о 13 обнаруженных партиях испорченных голландских яиц на двух пищевых фабриках на западе страны. В министерстве сельского хозяйства не смогли подтвердить, оказались ли такие же яйца на прилавках супермаркетов. Также под наблюдением находится одно из фермерских хозяйств на севере страны, в котором могли оказаться зараженные фипронилом яйца. Известно, что эта продукция не попала в продажу.

В трех странах Европы изъяли миллионы яиц из-за опасного вещества. Миллионы яиц изъяты из магазинов и складов в Нидерландах, Германии и Бельгии, после того, как было обнаружено, что они содержат высокий уровень токсичного инсектицида, который запрещено использовать в производстве продуктов питания