Тройное ДТП в центре Николаева

В среду, 9 августа, на пересечении улиц Декабристов и Потемкинской в Николаеве столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado,Volkswagen Passat и «Славута».

Водитель «Тойоты» пытался припарковаться в парковочном кармане, возле дома №45 по улице Потемкинской. Во время парковки, водитель вместо педали тормоза нажал на газ, в результате чего автомобиль выехал на тротуар, зацепил стену дома, снес крыльцо магазина школьных товаров, после этого водитель резко вывернул руль вправо из-за чего «Тойота» врезалась в припаркованный «Фольксваген». От удара «Пассат» отлетел на середину дороги, а «Прадо» закончил свои маневры, врезавшись в «Славуту».

Как сообщают Новости-N, в результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.

За рулем «Тойоты» находился инвалид, владелец того самого здания, в которое врезался автомобиль.