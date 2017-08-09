В Финляндии загадочно исчезли 37 украинцев

09.08.17 19:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В Департаменте консульской службы МИД сообщили, что консул проверяет информацию об исчезновении украинцев.

40 иностранных сборщиков ягод исчезли в населенном пункте Тууповаара Йоэнсуу в Финляндии.

Группа работников состояла из 37 украинцев и трех эстонцев.

Сообщается, что группа направлялась на работу в городок Ююка в Северной Карелии, но в последний момент им было отказано в работе и размещении. Поэтому заробитчане, без средств существования, оказались в глухом селе. Чтобы они не умерли с голоду, местные жители временно поселили их в домике охотничьего клуба и накормили.

В свою очередь, секретарь охотничьего клуба обратился в иммиграционное отделение полиции и попросил совета у чиновников. Когда он вместе с полицией приехал к домику клуба, выяснилось, что собирателей ягод в нем уже не было. На дороге возле дома были обнаружены следы микроавтобуса.

По информации местного издания, организатором работы для украинцев был бизнесмен из России (имя его не называется). Однако, по словам местных жителей, все это дело выглядит странно, ведь ягоды, которые должны были собирать мигранты, созревают на несколько недель позже.

Где сейчас находится 40 человек никто не знает. В полиции предполагают, что возможно появился их работодатель и перевез на место сбора урожая.

Украинский консул проверяет информацию о возможном исчезновении в Финляндии группы из 37 украинцев, выехавших туда на сезонные работы.

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