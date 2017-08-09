В Николаеве задержали 18-летнего парня, подозреваемого в краже 13 тысяч гривен

09.08.17 20:25Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Во время патрулирования Ингульского района Николаева инспекторы получили сообщение о совершении кражи.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

На улице Энгельса к патрульным обратились мужчина и женщина. Они рассказали, что несколько дней назад вместе со своим 18-летним знакомым катались на собственном автомобиле Kia Cerato. Когда парень ушел, а они вернулись домой, то обнаружили, что из автомобиля исчезли 12700 гривен. После этого парень на связь больше не выходил, родные сообщить его местонахождение не могли.

Стражи порядка нашли парня на улице Александра Янаты, где жила его мать. Парень подтвердил слова заявителей, но категорически отрицал свою причастность к краже.

Патрульные доставили его в отдел полиции и передали работникам следственно-оперативной группы отдела полиции.

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