Бойцов ВСУ заподозрили в убийстве на Донбассе

10.08.17 09:43Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Между военными и гражданскими лицами произошла бытовая ссора.

В ходе бытовой ссоры между военнослужащими и жителями Донбасса погибла женщина, и был ранен мужчина, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские лица – мужчина с огнестрельным ранением правой голени и женщина с огнестрельными ранениями, которая скончалась в больнице.

"По предварительным данным событие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и гражданскими лицами", – говорится в сообщении.

Уже открыто уголовное дело. Устанавливаются возможные мотивы преступления. "Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и примет меры по объективному проведению следствия", – добавили военные.

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