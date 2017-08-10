В мэрии Николаева намерены отдать подряд на 12 миллионов фирме, фигурировавшей в уголовном производстве

10.08.17 09:59Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» планирует заключить договор почти на 12 миллионов гривен с фирмой «Житлорембуд-Ніка», которая в прошлом году фигурировала в уголовном производстве.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro», передает news.pn

Так, согласно тендерной документации, коммунальное предприятие огласило тендер на реконструкцию нежилых помещений по адресу улица Спасская, 21/1 под детскую художественную школу. По предварительным подсчетам чиновников, данные работы обойдутся городскому бюджету в 13 миллионов 654 тысячи 803 гривны.

Подрядчик должен будет провести демонтаж кровли и подготовительные строительные работы, земельные работы, обустройство фундамента и стен, обустройство перекрытий, изготовление и обустройство кровли, монтаж ступеней и лестниц, обустройство перегородок, обустройство стяжек и покрытия пола, замену окон и дверей, внешнюю отделку, прокладку трубопроводов, прокладку воздуховодов, обустройство разных типов изоляции и другие типы строительных работ.

Участие в тендере приняли две фирмы, среди которых ООО «Житлорембуд-Ніка», которая предложила выполнить работы за 11 миллионов 887 тысяч 736 гривен и ООО «Миколаївміськбуд» с предложением в 11 миллионов 779 тысяч 999 гривен. В ходе открытых торгов победу одержала фирма «Житлорембуд-Ніка», с которой чиновники намерены заключить договор, так как данное предприятие предложило более выгодные условия.

Конкурирующей фирме также отказали и по той причине, что она не предоставила документы, которые бы подтверждали наличие необходимых специалистов для выполнения вышеуказанных работ.

Стоит отметить, что ООО «Житлорембуд-Ніка» в 2016 году фигурировало в уголовном производстве, открытом по части 2, статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и по части 1 статьи 366 УК Украины («Служебный подлог»).

Из постановления Заводского районного суда города Николаева, датированного 20 сентября 2016 года, следует, что в октябре 2015 года управление образования Николаевского горсовета заказало у фирмы «Житлорембуд-Ніка» капитальный ремонт забора школы №17. За эти работы управление образования перечислило данной фирме 893 тысячи 60 гривен. Однако после выполнения этих работ открыли уголовное производство и в ходе досудебного расследования вскрылся факт того, что стоимость материалов, которые указала фирма, завышена.

Данное предприятие возглавляет Александр Федирчик, который некоторое время назад подавал свою кандидатуру на должность директора КП «Капитальное строительство города Николаева». Федирчик был членом «Народной партии» и при губернаторе Гаркуше получал подряды на строительство за счет бюджетных средств. Также стоит отметить, что фирма Федирчика выполняла ряд заказов для УМВД Украины в Николаевской области, в частности, среди объектов, выполненных «Житлорембуд-Ника» значились оздоровительный комплекс СТ «Динамо» на берегу Черного моря в Очакове и ремонт здания Информационно-аналитического центра МВД.

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