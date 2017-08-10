База отдыха в Коблево, где отравились 18 юных танцоров из Киева, не имела права на их прием

10.08.17 11:50Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование на базе отдыха "Винница" в Коблево, где с пищевым отравлением были госпитализированы 18 детей, говорится в сообщении пресс-центра службы.

Дети из киевского танцевального коллектива "Densfemili" трижды питалась на территории базы отдыха, в том числе дважды в столовой. Итоги опроса представителями службы среди других отдыхающих показали, что новых фактов пищевого отравления на базе нет. Проверка столовой и кафе, функционирующих на территории базы, продолжаются.

"По результатам опроса фактов заболевания среди других отдыхающих (кроме коллектива "Densfemili") по состоянию не зарегистрировано. Внеплановые проверки кафе "Немо" ООО "ТПФ" АВС Цитрус "и столовой ЧП Сташенко, на базе которых питались дети, по состоянию продолжается. По результатам проверки будут приняты меры согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении службы.

Также было установлено, что база отдыха "Винница" не получила документов, дающих право принимать детей с целью оздоровления и отдыха, в связи с чем объект не вошел в перечень мест отдыха для проверки Госпродпотребслужбой.

Как ранее сообщалось, на базе отдыха "Винница" в Коблево с пищевым отравлением были госпитализированы 18 детей возрастом от 9 до 12 лет. Им была оперативно оказана медицинская помощь, а состояние больных оценивается как стабильное.

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