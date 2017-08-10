В Киеве стрельба у вокзала: трое раненых

Злоумышленники скрылись с места преступления.

В Киеве на Вокзальной площади двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, ранив трех человек. Об этом утром в четверг, 10 августа, на своей странице в соцсети Facebook сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блыщик.

Отмечается, что стреляли двое неизвестных, между которыми незадолго до этого произошел конфликт.

"В 9.50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания у железнодорожного вокзала в результате конфликта стреляли двое злоумышленников, предположительно – из травматического оружия", – написала Блыщик.

В результате инцидента пострадали трое мужчин. У них травмы рук и ног. Их уже доставили в больницу.

Известно, что стрелявшие скрылись.

На месте стрельбы работают наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы районного и Главного управления Нацполиции Киева.