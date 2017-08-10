За день в Николаеве граждане самостоятельно задержали двух вероятных грабителей

10.08.17 16:20Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 9 августа, около 13.00 патрульные получили сообщение об ограблении на улице Рюмина.

На месте происшествия заявительница рассказала, что когда шла по улице, неизвестный выхватил у нее сумку, в которой находились документы и 900 гривен и начал убегать.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции г.Николаева, передает "Інше.ТВ".

Она не растерялась и побежала за ним, умоляя о помощи. Один из прохожих не растерялся и задержал мужчину. Подозреваемым оказался 45-летний житель Корабельного района Николаева. Он признался в правонарушении и сообщил, что деньги ему были нужны на лечение матери.

Около 15.00 другой экипаж получил сообщение об ограблении, и тоже на улице Рюмина. На этот раз вероятную воровку задержала сама заявительница. По словам 28-летней женщины, когда она шла по улице, неизвестная вытащила из ее сумки деньги и передала их сообщнице, которая быстро убежала. Заявительница же смогла задержать саму воровку.

В обоих случаях подозреваемых патрульные доставили в отдел полиции.

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