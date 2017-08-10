В центре Николаева 52-летний мужчина пытался изнасиловать девушку

В Николаеве, в Центральном районе патрульные полицейские задержали человека при попытке изнасилования.

Сегодня, около трех часов утра, патрульные получили сообщение о том, что на территории детского сада, расположенном на улице Колодезной, женщина просит о помощи:

– На месте происшествия их встретила заявительница и указала откуда именно слышала голос девушки. Инспекторы начали поиски и вскоре, вблизи сада, действительно услышали как девушка говорила: «не надо, отпустите пожалуйста».

Включив фонарик и направив его на звук, стражи порядка увидели девушку на земле, а сверху на ней мужчину, сообщает Шиповник.

Заметив правоохранителей, он сразу начал убегать, пытаясь на ходу надеть штаны. Но патрульные догнали его и задержали, надев на него наручники. Им оказался 52-летний николаевец.

Как рассказала 26-летняя женщина она шла домой, когда ее повалил на землю неизвестный и пытался вступить с ней в половой акт, но не успел.