В Киеве скоропостижно скончался известный художник

10.08.17 19:40Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

На 51 году жизни умер известный украинский художник Кирилл Проценко.

Дорошенко написал, что причиной смерти Проценко стали проблемы с сердцем. Родные художника не хотели распространять информацию, поэтому сообщить об этом в сети он решил уже только после похорон коллеги.

Дорошенко заявляет, что Проценко — лицо современного отечественного искусства. Его работы отличаются натуральностью. В них он все упрощал до наива, штампа.

«Умер Кирилл Проценко, художник, которого охарактеризует скорее европейское понимание слова «артист» — реализовавшийся на разных творческих территориях. Всюду – убедительно и легко. Как бывает только с глубокими образованными людьми, чья внутренняя работа, анализ, продуманность художественного жеста не видны окружающим как потуги», — написал он в материале о Проценко.

«Важность вкуса он отрицал: «Вкус — это миф». Но этим он как раз и признался в обладании настоящим вкусом», — рассказал Дорошенко. Кирилл Проценко являлся участником арт-объединения «Парижской коммуны». В своей жизни он испытал себя в разных направлениях искусства: занимался живописью, делал фотопроекты и видеоарты. Кроме того, художник оформил ряд популярных в Киеве заведений общепита.

Большая часть работ Проценко сделаны при помощи метода выжигания.

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