Безвиз в действии: украинку сняли с рейса из-за билета в один конец

10.08.17 20:00Сколько просмотров этой статьи141Сколько комментариев этой статьи0

О своих «приключениях» в аэропорту жительница Ивано-Франковска Богдана Шелефонтюк рассказала на своей странице в Facebook.

В Ивано-Франковском аэропорту девушке отказали в посадке на самолет Международных авиалиний Украины. Местная жительница собиралась в отпуск в испанскую Валенсию по биометрическому паспорту.

По словам Богданы, она купила билет на самолет только в одну сторону, так как назад собиралась возвращаться автомобилем. Однако девушку не допустили на рейс из-за отсутствия билета обратно из Валенсии в Ивано-Франковск.

«У меня не было обратного билета, поскольку я планировала возвращаться назад на машине», — пояснила пассажирка. Она рассказала журналистам, что за неделю до запланированного вылета она пришла в аэропорт, чтобы уточнить, нужны ли какие-то дополнительные документы. Однако «в кассе аэропорта» девушку заверили, что ничего не нужно.

Уже в день вылета девушке отказали в посадке на рейс, не принимая во внимание все объяснения об обратном пути на машине.

Богдана Шелефонтюк сообщила, что после неприятного инцидента она звонила в компанию перевозчика и пояснила ситуацию. Там ей ответили, что такого требования нет и она могла воспользоваться своим билетом до Валенсии. В МАУ девушке предложили обменять билет на новый, но уже с доплатой.

Эксперты считают, что данный случай показал системную проблему и столкнуться с подобным может каждый путешественник. Система TravelDoc, которую используют в аэропортах для проверки права пассажира на поездку, дает «желтый свет» тем, кто хочет улететь с билетом «в один конец». Однако, есть примечание, которое гласит, что пассажиры, которые не имеют обратного билета или другого приемлемого доказательства касательно обратного пути, могут получить отказ во въезде в ЕС.

Согласно пограничному кодексу ЕС лицо, въезжающее в Шенгенскую зону, должно доказать пограничнику, что планирует покинуть ее до истечения 90-дневного срока пребывания. В то же время правила Шенгена не содержат категорического запрета на въезд для тех пассажиров, у кого нет обратного билета. В случае его отсутствия пассажир должен доказать пограничнику, что намерен воспользоваться другим транспортом. Если пограничник решит, что эти доказательства неубедительны, или найдет иное нарушение в документах путешественника, ему могут отказать во въезде.

В этом случае авиакомпания-перевозчик должна оплатить обратную перевозку пассажира и, в ряде случаев, может получить денежный штраф. Поэтому авиаперевозчики порой «перестраховываются» и отказывают в посадке даже тем пассажирам, по которым решение пограничной службы не очевидно – как в случае с Богданой Шелефонтюк.

Эту особенность авиапутешествий необходимо учитывать, причем она в равной степени действует как для тех, кто планирует путешествовать по безвизовому режиму, так и для тех, кто едет с визой.

Что касается конкретного случая Богданы Шелефонтюк, то у нее действительно были высокие шансы на недопуск в ЕС, поскольку впоследствии в отдельной дискуссии она признала, что у нее не было с собой денег на покупку обратного билета.

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