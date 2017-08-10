В Одесской области четверо с гранатой угнали автомобиль у полицейских

Полицейские объявили план "Перехват", чтобы найти злоумышленников.

Ночью 10 августа в Великомихайловском районе Одесской области четверо парней с помощью гранаты РГД-5 завладели автомобилем полицейских и скрылись на нем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

На окраине поселка Цебриково сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции проводили оперативные мероприятия по противодействию контрабанде. Автомобиль правоохранителей остановили две девушки, которые пожаловались на пристававших к ним четырех парней. Полицейские сделали замечание молодым людям. В ответ те начали спорить с правоохранителями, один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля.

Для безопасности полицейские покинули автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние.

"Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранителями был введен план "Перехват", - сказано в сообщении.

Позже злоумышленников задержали. Их возраст - от 23 до 25 лет. У задержанных изъяты две гранаты и служебный автомобиль полиции.