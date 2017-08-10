В Одесской области четверо с гранатой угнали автомобиль у полицейских

10.08.17 20:20Сколько просмотров этой статьи97Сколько комментариев этой статьи0

Полицейские объявили план "Перехват", чтобы найти злоумышленников.

Ночью 10 августа в Великомихайловском районе Одесской области четверо парней с помощью гранаты РГД-5 завладели автомобилем полицейских и скрылись на нем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

На окраине поселка Цебриково сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции проводили оперативные мероприятия по противодействию контрабанде. Автомобиль правоохранителей остановили две девушки, которые пожаловались на пристававших к ним четырех парней. Полицейские сделали замечание молодым людям. В ответ те начали спорить с правоохранителями, один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля.

Для безопасности полицейские покинули автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние.

"Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранителями был введен план "Перехват", - сказано в сообщении.

Позже злоумышленников задержали. Их возраст - от 23 до 25 лет. У задержанных изъяты две гранаты и служебный автомобиль полиции.

Похожие новости

05.06.17 08:56Мужчина, погибший на ралли под Николаевом, приехал из Одессы

14.05.17 09:24Смертельное ДТП под Николаевом

19.01.17 17:25Николаевская и Одесская области на неделю станут плацдармом для военных учений

19.10.16 07:33Взрыв газа в Одесской области: мужчина с 90% ожогов сам довез семью до больницы

26.06.15 10:43Угон по-киевски: айтишники на службе осмелевшего криминала и сонная милиция

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Четверг, 10.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Миколаївським жінкам пояснили правила виходу на пенсію

20:39Стало известно, в каких овощах и фруктах содержится больше всего пестицидов

20:20В Одесской области четверо с гранатой угнали автомобиль у полицейских

20:00Безвиз в действии: украинку сняли с рейса из-за билета в один конец

19:44В Киеве скоропостижно скончался известный художник

19:15За хищения задержаны пять чиновников Минобороны

19:00iPhone 8 показали на "живом" видео

18:49В центре Николаева 52-летний мужчина пытался изнасиловать девушку

18:25Новый удар по кошельку: в Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт

18:10Министр социальной политики заявил, что украинцы много едят

17:50На Николаевщине пожарная опасность достигла 5 класса

17:36В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

17:23В Николаеве шмормовое предупреждение

17:13ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

16:41Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

16:20За день в Николаеве граждане самостоятельно задержали двух вероятных грабителей

16:00На берег Кинбурна выбрасывает мертвых дельфинов

15:40В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней

15:20В Очакове шестеро детей попали в больницу с отравлением

15:00Жебривский: "До 24 августа отключимся от сети ДНР"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 08:003410

Курс валют на 28 июля

28.07.17 08:193960

Прокуратура проверит деятельность николаевского аэропорта

28.07.17 08:346920

28 липня - день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира

28.07.17 08:453720

Минулої доби в зоні АТО загинув боєць ЗСУ, ще 5 поранено

Самые читаемые

05.08.17 10:0813530

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3512780

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008030

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:217970

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама