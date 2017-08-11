У зоні АТО зменшилась інтенсивність обстрілів, є загиблий - штаб

Один український військовий загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Пісків.

Упродовж минулої доби, 10 серпня, бойовики зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних Сил України, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю і гранатомети. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, а один загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.

Найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку.

"Бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського", - доповіли у штабі.

У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів.

На Приморському напрямку під гранатометний вогонь російсько-окупаційних угрупованнях потрапили опорні пункти у Талаківці та Водяному.

Загалом за минулу добу гібридні війська здійснили 15 обстрілів.