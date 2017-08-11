28.07.17 14:073970
У зоні АТО зменшилась інтенсивність обстрілів, є загиблий - штаб
|11.08.17 08:02
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Один український військовий загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Пісків.
Один український військовий загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Пісків.
Упродовж минулої доби, 10 серпня, бойовики зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних Сил України, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю і гранатомети. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, а один загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.
Найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку.
"Бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського", - доповіли у штабі.
У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів.
На Приморському напрямку під гранатометний вогонь російсько-окупаційних угрупованнях потрапили опорні пункти у Талаківці та Водяному.
Загалом за минулу добу гібридні війська здійснили 15 обстрілів.