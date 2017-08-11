У зоні АТО зменшилась інтенсивність обстрілів, є загиблий - штаб

11.08.17 08:02Сколько просмотров этой статьи100Сколько комментариев этой статьи0

Один український військовий загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Пісків.

Упродовж минулої доби, 10 серпня, бойовики зменшили інтенсивність обстрілів позицій Збройних Сил України, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю і гранатомети. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, а один загинув унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.

Найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку.

"Бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського", - доповіли у штабі.

У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів.

На Приморському напрямку під гранатометний вогонь російсько-окупаційних угрупованнях потрапили опорні пункти у Талаківці та Водяному.

Загалом за минулу добу гібридні війська здійснили 15 обстрілів.

Похожие новости

09.08.17 08:05Ескалація в АТО: 28 обстрілів, троє загиблих і 9 поранених

08.08.17 08:03Доба в АТО: 18 обстрілів, 1 український військовий загинув, двоє поранені

07.08.17 08:00АТО: 18 обстрілів, бойовики застосували реактивну артилерію

06.08.17 08:00Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені

17.07.17 08:02За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Пятница, 11.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:57Мэрия Николаева настойчиво рекомендует делать детям прививки от кори

13:39Как не чувствовать голод после ужина

13:20Україна опинилася "в хвості" світового рейтингу швидкості інтернету

13:08На Николаевщине вновь пожар

12:50В Николаеве задержали молодую закладчицу наркотиков

12:24МИД Украины обратилось к КНДР

12:08Американцы ищут в Сети способы «пережить ядерный удар»

11:50Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 млрд

11:35Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

11:15"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

10:56Офис реформ Кабмина объявил конкурсный набор на 1000 вакансий госслужащих

10:42Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

10:25Сегодня церковный праздник Калинник

10:09Производство пива просело на 4%

10:00Обещанная Николаеву электронная очередь в детские сады, так и не была воплощена в жизнь

09:43Курс валют на 11 августа

09:25Николаевская семья "свободовца" пережила нападение ночью

09:06В Україні зменшать кількість податківців у рази

08:48VIiber позволяет изменить номер без потери аккаунта

08:30На последнюю смену в лагерь "Дельфин" отправились 120 юных николаевцев

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.07.17 14:073970

Пожар на Кинбурнской косе

28.07.17 14:307360

Порошенко подписал закон о коммерческом учете отопления и водоснабжения

28.07.17 14:484070

Вища рада правосуддя може відсіяти деяких кандидатів до Верховного суду

28.07.17 15:067030

"Сказка" открывает двери

Самые читаемые

05.08.17 10:0814140

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3513390

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:008540

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:218540

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама