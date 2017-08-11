Суд заарештував трьох підозрюваних у розтраті коштів проекту «Стіна»

11.08.17 08:18Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Солом’янський суд Києва заарештував трьох підозрюваних у справі про розкрадання коштів з будівництва проекту «Стіна» на 60 діб із правом застави.

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

Суд призначив колишньому начальнику першого окремого відділу будівництва ДПСУ Володимиру Целку тримання під вартою 60 діб або внесення застави у 8,5 млн грн. Як повідомляється, Целко - офіцер, що здійснював нагляд безпосередньо за ходом виконання проекту.

«Сторона обвинувачення інкримінує йому, що цей чоловік підписував акти виконаних робіт, а роботи насправді не були виконані. Сам підозрюваний такі звинувачення відкидає, його захист також. Захист повідомив, що уже завтра буде подана апеляція на таке рішення. Також захист каже, що 8,5 млн грн – це не підйомна сума для застави і тому ці кошти вноситися не будуть», – інформує телеканал.

Також Солом'янський районний суд Києва заарештував на 2 місяці із альтернативою у вигляді застави 3,2 млн грн начальника управління капітального будівництва Держприкордонслужби Олександра Атаманюка за підозрою у розкраданні держкоштів.

Цей же суд заарештував на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн директора ТОВ «Агентство захисту інформації» Олександра Кашубу.

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