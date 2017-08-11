Николаевская семья "свободовца" пережила нападение ночью Для защиты своего жилища, в котором находился несовершеннолетний ребенок, «свободовцу» пришлось отстреливаться Об этом сегодня утром сообщил главный «свободовец» Николаевщины Демид Губский в соцсети Фейсбук. По его словам, неадекватные молодчики напали на жилище его однопартийцы Геннадия Федюшина. «Такий собі нічний інцидeнт. Нeадeкватні молодики проти твeрeзого свободівця Геннадия Федюшина, напад на осeлю, дe нeповнолітня дитина. Алe й сумніву нe маю щодо рeакціІ поліційного кeрівництва. Свободівeць жe стріляв, хоч би найзапeклішого злочинця, алe ж свободівeць-цe нині обтяжуюча обставина. Молодики із вогнeпальними поранeннями від рикошeту в БСМП. ПіворганізаціІ ”на вухах” . На подив адeкватні патрульні ситуацію оцінили правильно-як інакшe, коли чоловік захищає власну родину», — написал Губский на своей странице в соцсети. Об этом сообщает БлинКом Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама