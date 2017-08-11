В Николаеве задержали молодую закладчицу наркотиков

В пятницу, 11 августа, около 7:00, патрульные получили сообщение о том, что вблизи дома на улице Садовой неизвестная особа что-то закапывает.

Прибыв на место, инспекторы начали поиски. Вскоре они заметили девушку, которая, при их появлении, бросила на землю пакет.

Приблизившись, стражи порядка увидели, что из него выпали презервативы, в которых находилось вещество похожее на опий. В дальнейшем 19-летняя жительница другого региона рассказала, что в пакете действительно находится опий. А это ее работа - ездить по стране и закапывать пакеты. На место происшествия стражи порядка вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.