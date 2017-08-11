На Николаевщине вновь пожар

11.08.17 13:08Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 10 августа, в Николаевской области сгорели склад, летняя кухня и хозпостройка.

Об этом информирует Шиповник

Так, в 15:54 поступило сообщение о пожаре в складском помещении по ул. Шевченко с. Гурьевка Новоодесского района.

На место выехал дежурный караул 21 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в здании, где возникло горение, хранилось сено и солома, это способствовало быстрому распространению пламени. Спасатели локализовали пожар в 16:33, в 17:00 ликвидировали на площади 90 кв.м, не допустив его переброски на складское помещение и расположенный неподалеку жилой дом.

К тушению привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава. Для подвоза воды задействовались 2 единицы техники местных частных предприятий.

В 18:17 поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по ул. Набережная мкр. Большая Корениха. О данном происшествии сообщила владелица.

По прибытию установлено, что в данной постройке хранились строительные материалы. Оперативно сработав, пожарные не допустили переброски пожара на жилой дом, который находился рядом. В 18:54 возгорание локализовано, а в 19:38 ликвидировано на площади 30 кв. м.

Для ликвидации привлекалось 1 единица техники и 3 человека личного состава.

В 21:10 поступила информация о пожаре хозяйственного здания на территории частного домовладения по ул. М. Дьяченко с. Крымка Первомайского района. О данном происшествии спасателей сообщила соседка.

По приезду двух отделений 23 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области установлено, что в загоревшемся здании хранилось сено. Пожарные не допустили переброски огня на расположенный рядом жилой дом. В 21:49 пожар был локализован, 22:30 — ликвидировали на площади 12 кв.м.

На месте работали 4 человека личного состава и 1 единица техники подразделения. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактором с бочкой от частного предприятия «Партизанская Искра».

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