28.07.17 17:415920
Николаевские "маршрутчики" не перестают удивлять
|11.08.17 14:28
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В Николаеве продолжаются «чудеса» движения на автомагистралях города. Особенно в «чудесах» преуспевают водители маршрутного транспорта, абсолютно не переживающие за безопасность пассажиров.
В Николаеве продолжаются «чудеса» движения на автомагистралях города. Особенно в «чудесах» преуспевают водители маршрутного транспорта, абсолютно не переживающие за безопасность пассажиров.
Так, водитель «маршрутки» № 53, который двигался от Центрального рынка в сторону «Океана», умудрился часть пути проехать с открытой дверцей. При этом, он резко тормозил перед светофорами, попадал в каждую ямку, в общем — старался изо всех сил… Чем это могло закончиться — страшно представить! Об этом сообщает в социальных сетях Юрий Христенко.