Николаевские "маршрутчики" не перестают удивлять

В Николаеве продолжаются «чудеса» движения на автомагистралях города. Особенно в «чудесах» преуспевают водители маршрутного транспорта, абсолютно не переживающие за безопасность пассажиров.

Так, водитель «маршрутки» № 53, который двигался от Центрального рынка в сторону «Океана», умудрился часть пути проехать с открытой дверцей. При этом, он резко тормозил перед светофорами, попадал в каждую ямку, в общем — старался изо всех сил… Чем это могло закончиться — страшно представить! Об этом сообщает в социальных сетях Юрий Христенко.