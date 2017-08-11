28.07.17 17:415920
Новая стрельба в Днепре: есть жертвы
|11.08.17 14:46
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Неизвестный расстрелял троих человек в недостроенном здании.
Неизвестный расстрелял троих человек в недостроенном здании.
Сегодня утром в Днепре произошла стрельба, в результате которой погиб один мужчина и еще два человека получили ранения, сообщает региональное управление Нацполиции.
Инцидент произошел на улице Акинфеева на пятом этаже недостроенного здания.
"Сейчас на месте расстрела работают кинологи и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъято около 10 гильз. В области введен оперативный план Сирена. Принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленников", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшие сейчас дают показания.