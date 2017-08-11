Перестрелка на пляже в Полтаве: погиб украинский спортсмен (фото)

Во вчерашней перестрелке на полтавском пляже погиб чемпион Украина по смешанным единоборствам Святослав Пелипенко.

Вчера, 10 августа на полтавском пляже «Дублянщина» произошел вооруженный конфликт между компанией отдыхающих и владельцем магазина. В результате перестрелки несколько людей, среди которых ребенок, были ранены, а один из участников потасовки Святослав Пелипенко был застрелен.

В тот день спортсмен был приглашен в компанию друзей на празднование Дня рождения, которое организовали на местном пляже. Это была компания из 15-20 человек. Неизвестно зачем, но ребята принесли с собой травматические пистолеты и биты.

Во время отдыха на пляже между компанией друзей и владельцами торговой точки несколько раз возникали конфликты. В какой-то момент владелец магазина на пляже Александр Марченко не выдержал и припугнул одного из ребят охотничьим ружьем «Сайга». Тот ушел, а потом вернулся со своими товарищами, которые прихватили на разборки с предпринимателем травматическое оружие и быты. Произошла потасовка, в результате которой несколько человек были ранены, а Святослав Пелипенко погиб.

Вероятно, роковой выстрел произвел сын Александра Марченко Роман, который защищался от нападавших. Парень несколько раз выстрелил в толпу разъяренных парней, а те начала стрелять в ответ из травматов.

В итоге 24-летний парень и 7-летний ребенок получили различные травмы были госпитализированы в местную больницу. Скорая помощь также увезла 45-летнего Александра Марченко с тяжелой черепно-мозговой травмой – мужчина пребывает в коме. Травмы получил и его 21-летний сын Романа, которому оказали первую помощь и забрали под охрану.

Погибшим оказался 22-летний Святослав Пелипенко. Как позже выяснилось, парень оказался чемпион Украины по смешанным единоборствам. Также он состоял в полтавском клубе смешанных единоборств «Branibor Team».

По сообщению пресс-службы полиции, по данному факту открыто три уголовных производства: «Умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а также при превышении мер, необходимых для задержания преступника», «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и «Хулиганство, совершенное с применением оружия».