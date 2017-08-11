На блокпосту в Марьинке от жары умер полицейский

11.08.17 17:20Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Полицейский проверял машины в полной экипировке в 40-градусную жару.

В Марьинке Донецкой области во время несения службы умер 42-летний полицейский. Ему стало плохо во время несения службы, он умер в карете "скорой" по дороге в Кураховскую больницу. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области в Facebook.

"Александр Трегуб был переселенцем из Донецка - в 2014 г. он остался верен присяге и переехал в Мариуполь. Работал в областном главке полиции старшим оперативно-розыскной группы по линии карманных краж", - сказано в сообщении.

"Марьинка, Авдеевка, Дебальцево - в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал. В последнее время был на Марьинском блокпосту. В 40-радусну жару он надевал экипировка и добросовестно проверял каждую проезжающую машину, зная, что за его спиной стоят мирные жители не только Донбасса, но и других регионов Украины", - заявили в полиции.

У полицейского остались жена и две дочери 12 и 14 лет.

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