На Корсике женщина-нудистка получила пулю в ягодицу

Хозяин местного ресторана обстрелял отдыхающих на пляже за отказ одеться.

На Корсике (Франция) хозяин местного ресторана обстрелял из пневматической винтовки нудистов, отдыхающих на пляже. Одна из женщин была ранена, получив пулю в ягодицу, передает Le Parisien.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Поро-Веккью, неподалеку от которого расположен нудистский поселок.

По информации издания, владелец ресторана подошел к группе отдыхающих и попросил одеться или уйти, однако те отказались. В результате он вернулся с пневматической винтовкой и принялся по ним стрелять.

В полицию из-за инцидента были поданы десять заявлений и хозяин был задержан. Однако вскоре его отпустили в связи с отсутствием доказательств. В настоящее время идет проверка информации.

Известно, что во Франции в некоторых местах нудизм запрещен, однако на пляже Каратаджо, где произошел инцидент, обнажаться разрешено.