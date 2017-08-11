Трехлетнего ребёнка до смерти забили ногами мать и ее сожитель

11.08.17 18:13Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Малыша в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой и множественными гематомами госпитализировали в Смилянскую центральную районную больницу ещё в начале января. Увы, полученные им повреждения оказались несовместимы с жизнью, и на следующий день трёхлетний мальчик умер, не приходя в сознание.

Мать, вызывавшая к сыну «скорую», пояснила медикам, что тот упал и ударился. Однако количество и характер травм заставило правоохранителей усомниться в этой версии. По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть ребёнка, было открыто уголовное производство.

В течение нескольких месяцев работы экспертов и следователей удалось установить, что мальчика почти до смерти забили его 26-летняя мать со своим 29-летним сожителем, избивая его ногами и руками.

И вот в четверг, 10 августа, им объявлено подозрение. Обвинение ходатайствует об аресте подозреваемых.

Сами они пока свою вину отрицают и сотрудничать со следствием не хотят, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации Черкасского областного главка Нацполиции Наталия Тасюк.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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