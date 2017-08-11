На Николаевщине горит птицефабрика

11.08.17 19:11Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в пятницу, 11 августа, под Николаевом вспыхнул мощный пожар возле поселка Весняное.

Сначала загорелось поле сухой травы. Очень скоро, благодаря ветру, пожар охватил территорию в несколько десятков гектаров. Убиравшие рядом с пожаром урожай трактористы попытались перерыть дорогу огню, отдисковав часть земли, однако это едва не привело к трагедии: загорелся трактор. Тракторист, пытавшийся спасти машину, получил серьезные ожоги. С мест пожара его увезла «скорая». Новенький голландский трактор New Holland полностью сгорел. Такая же участь едва не постигла автоцистерну Iveco — водитель успел увести автомобиль буквально в последнюю секунду.

Между тем пламя перебросился на территорию Николаевской птицефабрики, расположенной в поселке Весняное. Из 50 гектаров территории огнем был охвачено более трети, сообщаает интернет-издание «Новости-N».

Со всей этой стихией в настоящее время пытается справиться всего один пожарный расчет.

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