В Николаеве мужчину обвинили в развращении собственной 11-летней дочери

В Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о том, что ее 44-летний мужчина совершал развратные действия в отношении их 11-летней дочери.

Действия злоумышленника квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних». По данному факту продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области было начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины «Развращение несовершеннолетних». По сообщению Інше.ТВ, санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначено проведение ряда необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. С ребенком работают специалисты, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.