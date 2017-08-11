19-летнему украинцу в России дали восемь лет по статье «терроризм»

11.08.17 20:24Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Гражданин Украины обвиняется в приготовлении к террористическому акту.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор 19-летнему украинцу Артуру Панову по обвинению в подготовке теракта в Ростове-на-Дону.

«Панову назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья. Сообщнику Панова Максиму Смышляеву суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что гособвинитель попросил суд приговорить Панова, который обвиняется в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тыс. рублей (около 18 тыс. грн).

Для предполагаемого «сообщника» Панова — жителя Ростова-на-Дону Максима Смышляева — обвинение попросило 10 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, являвшийся активным приверженцем идей национализма украинец решил совершить в Ростове-на-Дону теракт с помощью самодельного взрывного устройства. Сделать это он намеревался в месте массового скопления людей. В начале декабря 2015 года украинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ростовчанина задержали в апреле 2016 года. Гражданин Украины обвиняется в приготовлении к террористическому акту и покушении на вовлечение лица в его совершение, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичном оправдании терроризма, житель Ростова-на-Дону — в содействии террористической деятельности.

Судебный процесс по делу Панова начался 14 февраля 2017 года в Северо-Кавказском военном окружном суде.

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