Штаб: Под Авдеевкой ранены четверо военных

12.08.17 08:03Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Еще один ранен в Крымском.

В пятницу, 11 августа, по состоянию на 18:00 в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, больше всего обстрелов было под Авдеевкой.

"С полуночи российско-оккупационные группировки трижды, почти по часу, обстреливали наши позиции на подступах к этому поселку из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. К сожалению, в результате этих противостояний трое наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован", - говорится в сообщении.

Как утеверждают в штабе, обстрелы украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке. В этом районе преступники стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны".

Однако силы АТО не собираются отходить с позиций.

Кроме того, ночью на Луганском направлении боевики били из гранатометов под Новоалександровкой, а также обстреляли опорный пункт в Крымском, ранив одного украинского воина.

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