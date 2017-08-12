Из-за смертельной аварии на трассе Киев-Чоп образовалась многокилометровая пробка

12.08.17 08:48Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Автомобили на участке двигались с минимальной скоростью. Протяженность затора составляла около 10 км.

На трассе Киев-Чоп в районе населенных пунктов Большие Кошарища и Кмитов в ночь на 12 августа образовался огромный затор. Как сообщил Укринформ, его протяженность составляла около 10 км.

В пробке с минимальной скоростью двигалось более сотни фур и несколько сотен легковых авто. Проезд участка трассы, где образовался затор, занимает в среднем полтора часа.

По данным портала, ранее на этом участке трассы столкнулись два грузовика. Водитель одного из авто погиб на месте.

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